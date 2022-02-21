Чита, 21 февраля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Ингодинском районе Читы сегодня, 21 февраля, устраняют крупную коммунальную аварию. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, утром в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило несколько звонков о выходе канализации на рельеф местности в районе кафе «Марал» и улицы Оранжерейная в Ингодинском районе краевого центра.

Mos.ru Ливневая канализация

«На место оперативно выехала аварийная служба АО «Водоканал-Чита», прибыла специализированная техника. В настоящее время специалисты проводят очистку колодца, который весь был завален мусором, и разбираются есть ли засор в самой канализационной трассе», — пояснил глава администрации Ингодинского района Михаил Шибаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нерчинске (Забайкальский край) в ночь на 19 января произошла серьезная коммунальная авария на теплосетях, пришлось отключать котельную на несколько часов.

Читайте также: В Забайкалье пришлось отключать котельную, чтобы починить теплотрассу