Донецк, , 07:56 — REGNUM Украинские силовики обстреляли населённый пункт Старомихайловка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению <…> населённого пункта Старомихайловка», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было выпущено 14 запрещённых Минскими соглашениями мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что три жилых дома были разрушены или повреждены в результате обстрелов украинскими боевиками территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

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