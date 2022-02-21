Пекин, , 07:51 — REGNUM Китайские исследователи обновили наиболее широко используемую хронологическую модель, чтобы обеспечить более точные временные шкалы лунных и планетарных исследований, сообщает агентство Синьхуа.

Луна Gregory H. Revera

Модели лунной хронологии были построены путем сопоставления радиометрических возрастов образцов лунного гнута, привезенных миссиями «Аполлон» и «Луна», измеренных в лаборатории, с составленными распределениями кратеров на этих участках, согласно исследовательской статье, недавно опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Такие модели широко использовались для определения абсолютного возраста различных регионов Луны, а также были обобщены для датирования поверхностей скалистых тел внутренней Солнечной системы. Однако существует разрыв в возрасте предыдущих образцов между тремя миллиардами лет и одним миллиардом лет назад, который занимает почти половину истории Луны.

Зонд «Чанъэ-5» доставил базальтовый материал из области молодого лунного моря, который был радиометрически датирован возрастом около двух миллиардов лет.

Основываясь на анализе распределения кратеров по размерам и частоте, исследователи из Научно-исследовательского института аэрокосмической информации при Академии наук Китая обновили модель Neukum (1983) и установили новую модель лунной хронологии.

Они обнаружили, что обновленная модель согласуется с сочетанием экспоненциального снижения и линейной скорости. По сравнению со старой моделью хронологии, новая модель в большинстве случаев дает более ранний возраст с максимальной разницей около 200 млн лет.

Полученные результаты имеют важные последствия для хронологии и истории воздействия внутренней солнечной системы. Кроме того, ожидается, что обновленная модель лунной хронологии позволит с высокой точностью уточнить хронологические модели каменистных планет, таких как Марс и Меркурий.