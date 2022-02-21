Оренбург, , 07:50 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрел дело о ДТП с участием автомобиля, вызванного горожанкой через приложение «Яндекс.Такси». Женщина требовала компенсацию морального вреда за травмы, полученные в результате ДТП. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского райсуда города.

Лайтбокс на крыше автомобиля «Яндекс.Такси» Дарья Драй © ИА REGNUM

Авария произошла в октябре 2020 года. Водитель такси нарушил Правила дорожного движения и врезался в автобус. Пассажирка машины получила серьезные травмы. Согласно заключению судмедэкспертизы у истицы осталось телесное повреждение в виде рубца, которое является неизгладимым. Женщина долгое время находилась на лечении, испытывала физические и нравственные страдания, в связи с чем полагала необходимым взыскать с надлежащего ответчика в ее пользу компенсацию морального вреда.

Между тем компания «Яндекс. Такси» просила отказать в иске, ссылаясь на то, что общество является ненадлежащим ответчиком, поскольку не состоит в трудовых отношениях с водителем, не является причинителем вреда, собственником транспортного средства, перевозчиком, фрахтовщиком, а предоставляет только информационные услуги.

В суде подчеркнули, что по закону о защите прав потребителей информация об исполнителе услуг должна доводиться до сведения потребителя в наглядной и доступной форме при заключении договор об оказании услуг. Именно на это и ссылалась истица, заявляя, что при вызове такси и фактическом заключении договора перевозки исходила из того, что договор перевозки заключает с «Яндекс. Такси». Таким образом, ООО «Яндекс. Такси», исполняя полученный через приложение заказ на перевозку пассажира, сообщив фрахтователю государственный регистрационный знак, марку и цвет кузова такси, данные водителя и время подачи такси, застраховав при этом риск причинения вреда жизни и здоровью пассажира, фактически заключило с истицей договор фрахтования.

Суд удовлетворил требования истицы. В ее пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тыс. рублей, 15 тыс. рублей в счет возмещения судебных расходов по оплате юридических услуг, 416 рублей в счет почтовых расходов, 12 800 рублей в счет расходов на оплату услуг эксперта. Решение суда не вступило в законную силу.