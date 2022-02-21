Находка, Приморский край, 21 февраля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Находке на частном очистном судне, находящемся на причале судоремонтного завода, 20 февраля произошло возгорание. Есть пострадавшие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморью.

Пресс-служба МЧС РФ Приморского края Пожар на судне

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На момент прибытия пожарных из задней части судна «Лазурная-2» вырывалось пламя. Была проведена разведка и пенная атака на очаг возгорания, что позволило предотвратить дальнейшее распространение огня. Тушение пожара осложнялось высокой температурой.

В результате воздействия опасных факторов пожара пострадало два человека — персонал судна, один мужчина эвакуировался самостоятельно до прибытия пожарных.

Огнем повреждено помещение грузового танка на площади 10 кв. метров.

Возгорание произошло в момент замера нефтепродуктов в танке судна.

СУ СК РФ по Приморью организованна доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в хозяйственной постройке в Южно-Сахалинске в ночь на 19 февраля.