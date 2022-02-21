Москва, , 07:44 — REGNUM Для наказания коучей-шарлатанов нужны критерии оценки, которые позволят отличить их от специалистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила адвокат Ирина Калинина.

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Она прокомментировала инициативу группы депутатов Госдумы о создании реестра недобросовестных бизнес-тренеров и коучей.

«Данное предложение является реакцией на сложившуюся ситуацию в сфере дополнительного образования. Упомянутые коучи и бизнес-тренеры под видом передачи неких уникальных знаний и навыков фактически осуществляют отъём денег у населения. Доверчивые граждане платят коучам — «инфоцыганам» крупные суммы денег, фактически становясь жертвами обмана. Поэтому беспокойство депутатов об интересах населения вполне понятно. Но здесь встает другой вопрос — каким образом власть будет отличать нормальных бизнес-тренеров и коучей от «инфоцыган»? С моей точки зрения, в первую очередь надо определиться с критериями оценки. Явно, что такое понятие как «инфоцыган» не применимо в законодательстве. Соответственно, придется разработать определение профессии бизнес-тренера и коуча, критерии, по которым работа может оцениваться как добросовестная или недобросовестная. Самый простой путь — затребовать у коучей и бизнес-тренеров наличие профессионального образования в сфере психологии и коучинга. Однако диплом об образовании не может стать гарантией того, что этот коуч не является «инфоцыганом». Равным образом, и без профильного диплома человек может быть порядочным и высокопрофессиональным бизнес-тренером или коучем», — сказала Калинина.

По её мнению, к данному предложению Госдумы остаётся много вопросов.

«С моей точки зрения, выходить на стадию разработки законопроекта можно будет после обстоятельных консультаций как с правоведами и практикующими юристами, так и с представителями профессионального сообщества коучей и бизнес-тренеров, после тщательного изучения их деятельности», — пояснила адвокат.