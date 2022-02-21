Барнаул, , 07:40 — REGNUM В 2022 году муниципальным образованиям Алтайского края дополнительно направят более 9 миллиардов рублей. Как сообщает 21 февраля телеграм-канал правительства региона, увеличение финансирования предусмотрено в поправках к краевому бюджету, которые внес Виктор Томенко внес в Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС).

Барнаул. Правительство Алтайского края Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Дополнительно будут предоставлены дотации в сумме 2 миллиардов рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов.

Муниципальным образованиям будут представлены дополнительные субсидии на сумму 1 миллиард рублей на оплату труда работников муниципальных учреждений. Прочие дотации муниципальным образованиям увеличатся на 500 миллионов рублей.

Также муниципалитетам дополнительно направят средства по адресной инвестиционной программе и на капремонт в сумме 3,1 миллиарда рублей.

На субвенции муниципальным образовательным учреждениям дошкольного и общего образования — дополнительно 723 миллиона рублей. На капитальный ремонт объектов теплоснабжения добавят 150 миллионов рублей, на обеспечение стабильного водоснабжения населения — 50 миллионов рублей, на выполнение работ по благоустройству (освещение, озеленение) — 75 миллионов рублей.

Общий объем финансовой помощи органам местного самоуправления с учетом поправок составит 53,7 миллиарда рублей, с ростом к ранее утвержденным суммам финансирования на 20% или на 9,1 миллиарда рублей.

Таким образом, из общей суммы поправок в 18 миллиардов 27 миллионов рублей половина будет направлена на финансовую помощь органам местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2022 года епутаты фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) намерены наделить муниципальные районы, городские и муниципальные округа правом принимать решение о порядке избрания главы территории. Работа ведётся в рамках разработанного в РФ законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Читайте также: На Алтае запускают реформу местного самоуправления