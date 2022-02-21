Оренбург, 21 февраля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Администрация Оренбурга привлечена к административной ответственности за неисполнение требований в рамках исполнительных производств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда города.

Fas.gov.ru Штраф

Ранее суд рассмотрел административные дела в отношении чиновников и обязал обеспечить детей-сирот жильем. Однако требования исполнительных документов в установленный добровольный срок для исполнения решения суда не исполнены. Вынесены постановления о взыскании с должника исполнительных сборов. Назначен новый срок исполнения судебного требования.

Стоит отметить, всего мировым судьей судебного участка № 10 Ленинского района Оренбурга с начала февраля 2022 года рассмотрено 21 дело по аналогичным основаниям. Общая сумма назначенных штрафов составила 1 190 000 рублей. Постановления суда не вступили в законную силу.