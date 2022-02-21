Ростов-на-Дону, , 07:33 — REGNUM Арбитраж Ростовской области 22 марта 2022 года начнёт рассматривать банкротный иск к жилищно-строительному кооперативу «212−2», один из объектов которого попал в реестр проблемных. Истцом в деле выступает публично-правовая компания «Фонд развития территорий», передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск, поданный 7 февраля 2022 года, будет слушать судья Пипченко. В качестве арбитражного управляющего для ЖСК из Таганрога предлагается участник московской ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Александр Колмагоров.

В связи с тем, что ответчик является застройщиком, его банкротство планируется осуществить с применением отдельного параграфа закона о банкротстве.

В единой информсистеме жилищного строительства за ЖСК числится один проблемный долгострой — дом на 18 квартир в Таганроге.

Напомним, ранее фонд предъявил банкротный иск и к ЖСК «Шлиссельбургский дворик» из Санкт-Петербурга.

Также власти Томска 14 февраля 2022 года обратились с заявлением о несостоятельности жилищно-строительного кооператива «Черёмушки», выставив долг в размере 1,8 млн рублей. Это не первая попытка обанкротить этот ЖСК.