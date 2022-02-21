Благовещенск, , 07:33 — REGNUM В школах Амурской области работало бы больше выпускников педагогических вузов, если бы им предоставляли жильё. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля член общественной палаты региона, руководитель Института Конфуция Благовещенского государственного педагогического университета Николай Кухаренко.

Учитель © ИА REGNUM

Читайте также: Названы причины, из-за которых учителя не хотят работать в школе

«Каждый год к нам обращаются директора школ с просьбой предоставить молодых преподавателей. Мы выпускаем таких преподавателей, но, когда они узнают о том, что их ждут проблемы с жильём, не хотят работать учителями. В том числе это талантливые выпускники-краснодипломники, которые могли бы работать в школе, но вопрос жилья стоит краеугольным камнем, его надо решать», — сказал Николай Кухаренко.

Он считает, что нужно привлекать федеральное, региональное и муниципальное финансирование и строить в каждом крупном городе общежития для молодых специалистов — не только для педагогов.

«Там могли бы жить и врачи, и сотрудники МЧС, и полицейские, заодно и семьи бы получались молодые», — отметил Николай Кухаренко.

По его словам вопрос жилья в Амурской области стоит остро, снимать квартиру молодым людям не по карману, купить — сложно даже по дальневосточной ипотеке, потому что недвижимость дорожает.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов назвал причинами дефицита кадров в школах России низкие зарплаты и плохие условия труда учителей.