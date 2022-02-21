Молодые педагоги Приамурья не идут работать в школы из-за проблем с жильём
Благовещенск, 21 февраля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В школах Амурской области работало бы больше выпускников педагогических вузов, если бы им предоставляли жильё. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля член общественной палаты региона, руководитель Института Конфуция Благовещенского государственного педагогического университета Николай Кухаренко.
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Он считает, что нужно привлекать федеральное, региональное и муниципальное финансирование, строить в каждом крупном городе общежития для молодых специалистов — не только для педагогов.
По его словам, вопрос жилья в Амурской области стоит остро, снимать квартиру молодым людям не по карману, купить — сложно даже по дальневосточной ипотеке, потому что недвижимость дорожает.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов назвал причинами дефицита кадров в школах России низкие зарплаты и плохие условия труда учителей.