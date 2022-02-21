Москва, , 07:27 — REGNUM Московские компании в 2021 году перечислили в федеральный бюджет около 1,6 трлн рублей в качестве налога на добавленную стоимость (НДС), сообщил 21февраля вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сравнению с результатами 2020 года показатель вырос на 30,8%. С допандемийного 2019 года рост оказался ещё выше — 44,5%.

«Объём НДС, поступивший в 2021 году в федеральный бюджет от московских компаний, составил 27% от общероссийского. Основной объём налога поступил от предприятий торговой отрасли — 531,4 миллиарда рублей, компаний, работающих в области информации и связи — 322,5 миллиарда рублей, а также в строительной сфере — 209,2 миллиарда рублей», — сказал Ефимов.

Он пояснил, что именно эти три отрасли и обеспечили две трети поступлений налога, при этом показав уверенный рост.

Как рассказал министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, поступления НДС от московских предприятий торговли по сравнению с 2019 годом выросли более чем в 2,6 раза и превысили полтриллиона рублей. За два года на 32,5% выросли отчисления от предприятий, которые занимаются операциями с недвижимым имуществом, на 28,6% — от строительных предприятий. При этом ещё выше рост среди предприятий, которые работают в сфере культуры, спорта и досуга, — на 59%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2021 году увеличились поступления региональных налогов. Глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова рассказала, что 2021 год стал для столичной экономики периодом восстановления.

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