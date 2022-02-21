Барнаул, , 07:25 — REGNUM Стон удивления издаст любой очевидец того, как власти Алтайского края занимаются борьбой с коронавирусной инфекцией нового типа. Наблюдениями о работе алтайских чиновников и проблемах с лекарствами для пациентов, большинство которых сразил «Омикрон», 21 февраля поделился авторитетный телеграм-канал «Сибиряк».

Врачи. Алтайский край Zdravalt.ru

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С приходом в регион нового штамма количество выявленных носителей резко возросло: более 4000 зараженных выявляют ежедневно. 12 февраля алтайский губернатор Виктор Томенко заявил: «Деньги пришли, с лекарствами тоже не должно быть проблем. Однако идет волна недовольства механизмами доставки, выдачи этих лекарств. Люди их долго ждут и получают на 5−7 день после того как вызвали врача и посетили поликлинику».

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«После этого громкого заявления Томенко дал поручение Минздраву Алтайского края исправить ситуацию. Эта история — еще одна печальная иллюстрация об управленческих качествах команды завозных специалистов, прибывших с Виктором Петровичем поруководить регионом. Министром здравоохранения он привез своего красноярского закадычного друга — Дмитрия Попова.

Понять, почему Красноярску такой «уникальный специалист» не нужен, а Алтаю нужен, можно после заявлений краевого минздрава о том, что готовятся новые методы лечения пациентов — (внимание!) лечение по телефону и через специальное приложение для смартфонов. Скажите честно, вы точно захотите, чтобы при симптомах ковида вас ожидал звонок из колл-центра? А анализы как прикреплять в приложения от Дмитрия Попова? Фотографиями?

Ну и на 5−7 день после вызова врача больной обычно выздоравливает, и весь набор лекарств, оплаченных бюджетными деньгами — пустая трата денег. А вот за неэффективную трату госфинансов виновных, наверняка, и назначат, и найдут», — пишет «Сибиряк».

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Автор заметки также напомнил, что «главным зельем, которое должно спасти жителей от ковида крайздрав объявил арбидол»:

»Заявлено, что его продолжат закупать на бюджетные деньги, даже несмотря на недоказанную эффективность. Так что, как минимум, 645 тыс. упаковок этого «фуфломицина» стоимостью 29,9 млн. рублей в ближайшее время попадут в госзакупки.

На эти деньги можно было купить машины скорой помощи, которых катастрофически не хватает и ожидание которых часами на пике пандемии стало нормой, но Дмитрий Попов приоритеты расставляет в своем порядке. Главное — правильно отчитываться «наверх» и не забывать закупать у фармбизнеса дорогие и неэффективные препараты. Остальное — как придется».

Резюмируя «Сибиряк» пришёл к выводу что руководитель крайздрава Дмитрий Попов, не очень понимает проблему, которую решает. Об этом свидетельствует заявление чиновника, сделанное в начале февраля: мол, что «Омикрон» в первую очередь бьет по непривитым, детям и старикам.

Правда через несколько дней заболел многократно привитый и уже переболевший ковидом осенью 2020 года губернатор Алтайского края Томенко, а также массово заболели чиновники правительства и депутаты. В это же время в Москве академик Гинцбург заявил, что 100% детей уже имеют антитела к ковиду.

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«В целом, ситуация с командой Томенко очень похожа на трансферную политику в российском футболе. Можно и нужно завозить профессионалов, которые способны повысить качество управления, но по факту завозятся друзья-земляки без внятного понимания процесса и способов исправления ситуации», — считает «Сибиряк».

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, который стабильно входит в ТОП-10 регионов России по смертности от COVID-19, на препарат с недоказанной эффективностью, которым является «Арбидол», тратят миллионы бюджетных средств и «лечат» амбулаторных пациентов с коронавирусом. В минздраве региона ранее отмечали, что закупка в конце 2021 года 645 тысяч капсул «Арбидола» в рамках двух конкурсных процедур на общую сумму 29,9 млн рублей — не последняя.

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В марте 2021 года алтайского министра здравоохранения Дмитрия Попова наградили было памятной медалью профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». После того, как известие получило широкий общественный резонанс чиновник от награды отказался.

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