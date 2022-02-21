Переволоцкий район, Оренбургская область, , 07:24 — REGNUM В Переволоцком районе Оренбургской области в результате ДТП сгорел автомобиль, пострадали два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Последствия ДТП ГУ МЧС по Оренбургской области

По факту аварии проводится проверка. Столкновение вечером 20 февраля на трассе Оренбург — Самара произошло между автомобилями «ВАЗ-2107» и «Шевроле Авео». После столкновения отечественный автомобиль улетел в кювет где загорелся и сгорел дотла.

По данным ГУ МЧС по Оренбуржью, на место выезжали пожарные. Сотрудники 14 пожарно-спасательной части потушили автомобиль и оказали необходимую помощь.