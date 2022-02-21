Артём, Приморский край, , 07:23 — REGNUM В Артёме возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, которого подозревают в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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Следствием установлено, что в октябре 2021 года фигурант перевёл на банковскую карту посредника 17 тыс. рублей за изготовление для себя и супруги сертификатов профилактических прививок от COVID-19 c QR-кодами без фактического прохождения вакцинации. Посредник деньги передал медработникам.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии в отношении врача-психиатра одного из медицинских учреждений возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.