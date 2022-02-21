Оренбург, 21 февраля 2022, 07:12 — REGNUM В Оренбургской области в ночь на 21 февраля ввели ограничение на ряде дорог. Причиной стала плохая видимость из-за метели, сообщает ГУ МЧС по региону.
Движение прекращено для всех типов транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования Хортица — Шар, Чебоксарово — Успенк, Марксовский — Самарский, Новоникитино — Дальний. Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок.
Напомним, днем 20 февраля из-за неблагоприятных погодных условий ограничения вводили на дорогах Октябрьское — Благодарное, Подъезд к селу Взгорье и Подъезд к посёлку Зелёный Дол.
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