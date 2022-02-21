Оттава, 21 февраля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Граждан Канады призвал избегать поездок в Белоруссию МИД страны из-за риска «вооружённого конфликта» с Украиной. Об этом 20 февраля сказано в рекомендации, размещённой на сайте правительства Канады.

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МИД Канады отметил «крайнюю ограниченность» возможностей посольства страны в Польше, а канадские власти настоятельно рекомендовали покинуть территорию Белоруссии всем находящимся там гражданам.

«Избегайте несущественных поездок в Белоруссию из-за риска произвольного применения местных законов и риска вооруженного конфликта с Украиной», — сказано в рекомендации гражданам Канады.

Кроме того, настоятельно рекомендовано избегать территорий рядом с украинской границей в Гомельской и Брестской областях. МИД Канады поясняет, что причиной таких рекомендаций стали совместные российско-белорусские военные учения и «риск вооружённого конфликта» на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Канады обеспечили пути отхода для своих граждан, которые находятся на Украине, в случае обострения ситуации при «вторжении» России на украинскую территорию.