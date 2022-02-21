Благовещенск, 21 февраля, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Канатную дорогу, которую строят через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ, намерены сдать в эксплуатацию в марте 2023 года. Об этом заявил директор компании-проектировщика ООО «ПОМА» Антон Чудаев, сообщило ИА Sputnik, с китайского языка новость перевёл портал Biang.ru.

Канатная дорога

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«При строительстве нашего проекта возникли проблемы, связанные в том числе с организационными вопросами, ограничениями по коронавирусу, что осложнило работы и замедляет строительство», — отметил он.

Проблемы также возникли из-за задержки открытия автодороги между Благовещенском и Хэйхэ, по ней собирались транспортировать оборудование для «канатки». Усложнили возведение объекта различия в нормативных документах, регламентирующих строительство дороги, в России и в Китае.

«Третья проблема — экспертизу документации пришлось осуществлять одновременно в РФ и КНР, в соответствии с разными стандартами и правилами», — отметил Антон Чудаев.

Он также рассказал о несоответствии систем координат высот разных стран и о трудностях при перемещении работников между Россией и Китаем. Эти трудности Антон Чудаев назвал обычными при реализации совместных российско-китайских проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, к ноябрю 2021 года строительная компания China Railway Construction Company установила 152 сваи. Готовность канатной дороги тогда оценивалась в 12%.