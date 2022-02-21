Петропавловск-Камчатский, 21 февраля, 2022, 06:52 — ИА Регнум. На Камчатку обрушится мощный тихоокеанский циклон. Из-за предстоящей непогоды спасатели переведены в режим повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель на дороге

Читайте также: На Сахалине циклон заблокировал работу аэропорта

Непогода обрушится в основном на южные районы Камчатки. По прогнозам краевого управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 22 февраля циклон накроет Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городской округ. Непогода также распространиться на Усть-Большерецкий и Елизовский районы. Ожидается сильный ветер с порывами до 25−30 м/с, метель. На крайнем юге Камчатки прогнозируется ураган — ветер до 45 м/с.

Непогода сохранится до утра 22 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Южно-Сахалинска 21 февраля не принимает и не выпускает авиарейсы из-за мощного снежного циклона.