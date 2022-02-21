Канберра, 21 февраля, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Утверждения властей Австралии в причастности Москвы к кибератакам на сайты украинских ведомств и банков отвергло посольство России в Канберре. Соответствующее заявление было передано 21 февраля журналистам главой российского диппредставительства Алексеем Павловским.

Australia.mid.ru Посольство России в Канберре

Российский дипломат сравнил утверждения в причастности России к кибератакам на украинские сайты по правдоподобности с постоянными прогнозами разведки США о «вторжении» России на Украину, которые американские спецслужбы дают каждый день в течение нескольких недель.

Обвинения в «срыве работы бизнеса и служб жизнеобеспечения, а также в нарушении доверия общества» на Украине в адрес России Павловский назвал необоснованными.

«Однако в этом отношении ничто не сравнится с вредом, причиняемым кампанией по дезинформации, разжигающей страх, проводимой западными политиками и СМИ, которая, как официально заявляет президент Зеленский, обошлась экономике страны как минимум в $12,5 млрд», — отметил посол России в Австралии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в посольстве РФ в США категорически отвергли причастность России к кибератакам неустановленных хакеров на сайты украинских банков и ведомств.