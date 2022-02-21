Район имени Лазо, Хабаровский край, 21 февраля, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Рядом с посёлком Южный в районе имени Лазо Хабаровского края обнаружили на дороге труп молодого тигра. Специалисты предполагают, что он погиб от ран, полученных в схватке с более крупным самцом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центра «Амурский тигр».

DavepapeBot Амурский тигр

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У тигра сотрудники охотнадзора зафиксировали многочисленные рваные раны. По следам, в том числе крови, оставленных тигром, удалось установить приблизительную картину произошедшего.

Молодой тигр вступил в поединок с более крупным самцом, размер отпечатка его передней лапы составляет 12,5 см. Силы были не равны и старший тигр, нанеся раны, ушёл. Через несколько дней раненый тигр сумел выйти на дорогу и уже там умер.

Труп молодого тигра доставили на экспертизу в Центр «Амурский тигр». Специалисты установят точную причину смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, село Верхний Перевал в Приморье оккупировали тигры — за сутки дикие животные съели пять собак во дворах.