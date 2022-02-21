Архангельск, 21 февраля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Арбитраж Архангельской области рассмотрел иск ООО «Башнефть-Полюс», которое требовало взыскать с компании из дивизиона «Лукойла» — ООО «Варандейский терминал» более 9,5 млрд рублей убытков. Требование было удовлетворено лишь частично — на 2,69 млрд рублей. Решение судьи Лях ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В пользу истца взыскано «2 695 142 694 рублей 12 копеек убытков, а также 56 671 рубль в возмещение расходов по уплате государственной пошлины».

ООО «Башнефть-Полюс» ведёт добычу на месторождениях имени Романа Требса и имени Анатолия Титова. В материалах дела уточняется, что единственный способ доставки продукта до конечных потребителей — транспортировка по собственному трубопроводу, связывающему месторождения с морским портом Варандей, и последующей перевалкой на нефтеналивные танкеры. Ответчик по этому делу — единственный оператор порта, который оказывает профильные услуги.

Уточняется, что цена нефти определялась по формуле, по которой все логистические затраты, связанные с доставкой нефти до конечного потребителя, включая тариф на перевалку, «вычитались из «базовой» цены нефти, определённой на основании мировых котировок на нефть, тем самым уменьшая конечную цену нефти, оплачиваемую истцу покупателями нефти».

Именно стоимость услуги и стала камнем преткновения. В качестве обоснования приводилось решение ФАС России, которым оператор порта был признан нарушителем антимонопольного законодательства. Нарушение выражалось «в установлении и поддержании монопольно высокой цены перевалки» с 1 января 2015 года до даты принятия решения ведомством. Истец уточнил, что им «не был получен доход от реализации нефти в виде разницы между фактической и экономически обоснованной стоимостью перевалки». Подсчитав убытки, компания обратилась в суд.

Судья снизил запрашиваемую сумму, указав на частичный пропуск исковой давности.

Напомним, дело слушалось с сентября 2021 года. Изначально сумма заявленного иска составляла 9,511 млрд рублей. ФАС России участвовало в споре третьим лицом.