Кемерово, , 06:31 — REGNUM В Кемеровской области 21 февраля зарегистрировано землетрясение. Как сообщает в Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН, его эпицентр находился прямо на территории Талдинского угольного разреза (граница Прокопьевского и Новокузнецкого районов) примерно в 37 км к северо-востоку от Киселевска и в 50 км к северу от Новокузнецка.

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Магнитуда подземного толчка в эпицентре составила 2,8 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,3 в Кемеровской области регистрировалось ночью 25 января 2022 года. Эпицентр находился в Беловском районе в посёлке Краснобродский.

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