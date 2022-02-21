Якутск, 21 февраля, 2022, 06:34 — ИА Регнум. К 2025 году компания «Эльгауголь» намерена завершить строительство железной дороги, которая соединит Эльгинское месторождение в Якутии с выходом в Охотское море в Хабаровском крае. Длина железнодорожной ветки составит 500 км, стоимость проекта оценивается в 97,1 млрд рублей, сообщила «Российская газета».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Железная дорога

Читайте также: «Эльгауголь» оценила стоимость строительства частной ветки БАМа

Финансирование строительства будет полностью осуществлено за счёт средств компании, без господдержки и помощи «Российских железных дорог».

Предполагается, что новая ветка поможет увеличить объёмы экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Её пропускная способность составит 30 млн тонн коксующегося угля в год. Добывать «Эльгауголь» намерена 45 млн тонн топлива ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, 37,3 млрд рублей будет стоить непосредственно железная дорога, 28,4 млрд рублей будет потрачено на закупку и доставку на место подвижного состава, ещё 31,4 млрд рублей будет стоить строительство порта у посёлка Чумикан в Хабаровском крае. Цена одного километра железной дороги оценивается в 74,6 млн рублей.