Брюссель, 21 февраля, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Заявление о готовности стран Запада ударить, в случае «вторжения» на Украину, по «самому слабому месту» России сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 февраля в эфире телеканала ARD.

European Union 2020 Урсула фон дер Ляйен

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Глава Еврокомиссии пояснила, что речь идёт о новых экономических санкциях, в случае введения которых Россия окажется «практически отрезанной от международных финансовых рынков».

Экономические и финансовые санкции фон дер Ляйен назвала самым мощным рычагом из тех, что есть у Запада, так как, по словам политика, «экономика — самое слабое место России». Как заявила фон дер Ляйен, экономические ограничения будут введены с таким расчётом, что затронут все производимые товары, которые могут потребоваться Москве для модернизации и диверсификации экономики. При этом Россия, по мнению главы Еврокомиссии, не сможет найти этим товарам аналогов.

На вопрос о том, допускает ли она возможность отключения России от системы SWIFT, глава Еврокомиссии отвечать отказалась.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, США не вводят санкции против России, чтобы сохранять «сдерживающий эффект».