Владивосток, 21 февраля, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Село Верхний Перевал в Приморье оккупировали тигры — за сутки дикие животные съели пять собак во дворах.

Тигр

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«Местные жители в ужасе, они не знают, как им выживать, ведь они не могут защититься от хищников: охотиться на них запрещено, отпугивать оружием — тоже, ничего не остаётся, кроме как молиться, чтобы они ушли.

Только за одни сутки тигр, тигрица и тигрёнок съели пять собак, причём прямо на цепи, во дворах жилых домов.

При этом администрация поселения никаких мер не предпринимает, и даже Охотнадзор на место не выезжал», — написал ТК «Владивосток №1» под видео где хозяин дома идёт по окровавленному снегу от будки до берега реки.

Автор видео говорит, что собаку тащил тигр к лесу.

Как сообщало ИА REGNUM, недалеко от села Биджан в Еврейской автономии снова обнаружили следы тигра. Их заметили после того, как в населённом пункте пропала собака, охранявшая телевышку.