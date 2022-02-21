Благовещенск, , 09:12 — REGNUM В Амурской области назвали амбициозными планы региона по реализации нацпроекта «Образование». В школах региона намерены открыть в 2022 году 29 центров «Точка роста», оснастить 30 учреждений образования новой компьютерной техникой, модернизировать 12 мастерских в четырёх колледжах и обновить спортзалы в восьми сёлах, создать возможности получать цифровое образование для учеников в Белогорске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля в пресс-службе правительства Приамурья.

Нацпроект Permkrai.ru

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Нацпроект «Образование» реализуют в Приамурье в течение четырёх лет. В 2021 году в его рамках открыли 29 «Точек роста» (теперь их в регионе 97), отремонтировали 11 спортзалов, создали цифровую среду в 48 школах, запустили третий IT-куб. В области функционируют при федеральной поддержке дом научной коллаборации, центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега», Центр опережающей профессиональной подготовки, сеть детских технопарков «Кванториум-28». Сегодня созданные в рамках нацпроекта образовательные объекты есть в каждом городе и районе Приамурья.

«Если мы проведём аналогию с садоводством, то удобрения на начальном этапе, рыхление почвы, своевременный полив — всё это сказывается на конечном итоге, мы получаем хорошие плоды. Также и с обществом. Если мы в самом начале закладываем идеальные или приближенные к идеальным условия, стремимся к тому, чтобы детей тянуло в школы, к этим «Точкам Роста», то получим соответствующий результат. Как раньше было в СССР — клубы моделистов и другие образовательные объединения, и дети не болтались по улицам, не нюхали клей в подъездах, не сбивались в бандитские кучки. На это нацелен проект «Образование». Чтобы дети выпускались из учреждений образованными, любили свою Родину, были патриотами. Если будут образованными — будут востребованы на рынке услуг, что в конечном итоге будет полезно для экономики России», — отметил руководитель института Конфуция Благовещенского государственного педагогического университета, член общественной палаты Амурской области Николай Кухаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по сравнению с прошлым годом в разы увеличилось количество новых центров «Точка роста», созданных по нацпроекту «Образование». Всего их открыто в 2021 году 111, в 2020 — 42.