Ханчжоу, Китай, , 05:59 — REGNUM Китайская провинция Чжэцзян пообещала принять ряд мер по увеличению численности группы населения со средним уровнем дохода, стремясь возглавить стремление страны к общему процветанию, сообщает агентство Синьхуа.

Пожилые китайцы watchsmart

К 2025 году 80% домохозяйств в восточной провинции увидят, что их годовой располагаемый доход достигнет от 100 000 юаней (около $15 793) до 500 000 юаней. Доля домохозяйств с годовым располагаемым доходом от 200 000 до 600 000 юаней достигнет 45%, сказал заместитель главы Комиссии по развитию и реформам провинции Чжэцзян Се Сяобо.

Особое внимание будет уделено девяти ключевым группам, таким как технические работники, научно-исследовательский персонал, выпускники колледжей и трудящиеся-мигранты, сказал Се.

Например, Чжэцзян в настоящее время проводит льготную политику трудоустройства для выпускников колледжей, включая отмену большинства ограничений на регистрацию домашних хозяйств, предоставление субсидий на проживание и жилье, а также предоставление кредитов для предпринимательской деятельности.

Долгое время занимавший важное место в повестке дня правительства, общее процветание привлекло особое внимание с 2021 года как внутри страны, так и за рубежом, поскольку руководство поставило его на более видное место. Неотъемлемое требование социализма и ключевая особенность модернизации в китайском стиле, общее процветание относится к достатку, разделяемому всеми как в материальном, так и в культурном плане.

Китай также разработал руководство в 2021 году по превращению Чжэцзяна в демонстрационную зону для достижения этого процветания, что делает его примером для усилий в этом отношении. Заглядывая в будущее, Китай будет работать над планом реализации по расширению своей группы со средним уровнем дохода, заявил на той же пресс-конференции чиновник Национальной комиссии по развитию и реформам Чан Тивэй.

По словам Чан, будут предприняты усилия по разработке мер, ориентированных на основные группы населения, увеличению доходов как городских, так и сельских жителей и оказанию помощи большему числу людей с низким уровнем дохода.