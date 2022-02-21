Пекин, , 05:54 — REGNUM Рекомбинантная вакцина V-01 против слитого белка COVID-19, разработанная и изготовленная в Китае, продемонстрировала эффективность против «Омикрона» в ходе клинических испытаний в Пакистане и Малайзии, сообщает агентство Синьхуа.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вакцина V-01 была разработана Институтом биофизики Китайской академии наук и компанией Livzon Pharmaceutical Group Inc. (LivzonBio) в южно-китайской провинции Гуандун.

Согласно первоначальным данным, опубликованным LivzonBio, в исследовании приняли участие 10 241 здоровых взрослых в возрасте 18 лет и старше, которые уже получили вторую дозу инактивированной вакцины в течение предыдущих трех-шести месяцев. Участникам вводили бустер V-01 или плацебо в соотношении 1:1. Из тех, кто принимал участие в испытании, в общей сложности 110 участников заразились COVID-19.

В LivzonBio утверждают, что показатель инфицирования на человека в год в бустерной группе составляет 6,73%, в то время как в группе плацебо этот показатель составляет 12,8%.

Абсолютная эффективность вакцины после последовательного бустера V-01 составила 61,35%, что значительно выше и соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения.

Тем временем в ходе испытания также были проанализированы образцы вируса, взятые у инфицированных участников. Среди них 60 образцов были «омикронными», в то время как остальные все еще проходят секвенирование. Результаты показывают, что последовательный бустер V-01 может обеспечить хорошую защиту от штамма «Омикрон».

В LivzonBio добавили, что никаких проблем с безопасностью, вызывающих озабоченность, обнаружено не было.

V-01 представляет собой гибридную рекомбинантную белковую вакцину с рецепторсвязывающим доменом (RBD) в качестве антигена. RBD является наиболее важной частью шиб-белка вируса, связывающегося с клеточными рецепторами ACE2 человека. Процесс связывания предоставляет вирусу доступ к клеткам хозяина и приводит к заражению. Нацеливание на RBD похоже на надевание наручников на вирус и удержание его от проникновения в клетки-хозяева, утверждают разработчики.

По сравнению с другими подходами, используемыми в вакцинах для борьбы с вирусом, вакцину, нацеленную на RBD, относительно легко производить и масштабировать, поскольку для ее производства требуется лишь небольшая часть спайкового белка вируса. Она более экономична, чем другие виды вакцин, и ее легче хранить и транспортировать.

LivzonBio подал заявку на проведение клинических испытаний III фазы в более чем 10 странах, включая Египет, Индонезию, Россию, Руанду, Южную Африку, Пакистан, Малайзию и Филиппины.

В мае прошлого года исследователи из Пекинского университета и других китайских исследовательских институтов сообщили в журнале Cell Research, что прием вакцины с рекомбинантным белком RBD в качестве бустерного укола может стать оптимизированным планом иммунизации в будущем.