Владивосток, 21 февраля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Дальневосточное главное управление Банка России в 2021 году выявило две финансовые пирамиды ― «Примари Финанс» и Senexa. Обе осуществляли свою деятельность в Приморье, в том числе во Владивостоке и Артеме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе банка.

Admkrai.krasnodar.ru Финансовая пирамида

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Пирамида Senexa работала как интернет-платформа: людям предлагали три вида якобы застрахованного «вклада» с доходностью от 1 до 1,9% в день. Тем, кто приведет новых клиентов, обещали поднять ставку вплоть до 7% в день.

Фирма «Примари Финанс» предлагала пять программ инвестирования, в том числе в драгоценные камни. Обещали доход от 14 до 22% годовых.

«Обе организации имели классические признаки финансовых пирамид: обещали сверхприбыль и гарантировали доход при том, что банками не являлись, на их сайтах отсутствовали сведения об учредительных документах и финансовых активах. Они рекламировали свои услуги в соцсетях и обещали различные бонусы за привлечение новых клиентов. Такие заманчивые условия всегда должны настораживать», ― пояснил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

Всего выявлено 73 нелегальных кредитора. Больше всего «черных» кредиторов в было в Якутии ― 24. В Приморском крае — 19, в Хабаровском крае ― 11. В Приамурье и на Сахалине ― семь и четыре соответственно, на Камчатке и Колыме ― по три, в Еврейской автономной области ― две. Все организации незаконно называли себя микрокредитными компаниями или ломбардами.

Как сообщало ИА REGNUM, если в РФ запретят потребительское кредитование, то это может обернуться многочисленными негативными последствиями, заявил профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы, финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. Так он прокомментировал вероятность того, что ЦБ РФ может начать ограничивать потребительское кредитование во второй половине 2022 года.