Пекин, 21 февраля, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Китай содействует разработке большого самолета-амфибии AG600, ключевого члена «большого семейства самолетов» страны, сообщил разработчик, передает агентство Синьхуа.

Epaper.gywb.cn AG-600

На 2022 год в рамках проекта AG600 поставлена цель, чтобы три новых самолета вступили в стадию окончательной сборки и три самолета совершили первые полеты, сообщила Авиационная промышленная корпорация Китая (AVIC), ведущий производитель самолетов в стране.

AVIC стремится продвинуться в реализации проекта AG600, который разработан с учетом потребностей страны в укреплении системы аварийно-спасательных работ и системы предотвращения и контроля стихийных бедствий.

AG600 под кодовым названием «Куньлун» является ключевым элементом авиационного оборудования в системе аварийно-спасательных работ Китая. Вместе с большим транспортером Y-20 и узкофюзеляжным пассажирским самолетом C919 он также является частью ключевого проекта Китая по независимой разработке «большого семейства самолетов».

Как модель самолета специального назначения, AG600 был разработан AVIC для удовлетворения потребностей в тушении пожаров и спасательных операциях на море, а также в других критически важных аварийно-спасательных операциях. По данным AVIC, AG600 также входит в число крупнейших в мире разрабатываемых больших самолетов-амфибий с высокими требованиями и разнообразными испытательными площадками из-за его сложных задач и условий работы.

Он предназначен для работы в сложных погодных и экологических условиях. Во время спасательных операций он может проводить поиск на поверхности воды на малой высоте и может быть пригоден как ключевой элемент спасательных операций на воде и на море. Самолет способен спасать до 50 человек за одну миссию.

AG600 успешно совершил свой первый полет в 2017 году, свой первый взлет с водохранилища в 2018 году и свой первый полет над морем в 2020 году. Компания AVIC завершила производство трех прототипов самолетов AG600. Среди них первый прототип проходит испытательные полеты, а второй — статические испытания.

На Китайском авиасалоне 2021 года самолет AG600 выполнил сброс воды с воздуха и продемонстрировал публике свои противопожарные возможности. В декабре прошлого года третий прототип AG600 сошел с производственной линии в городе Чжухае в провинции Гуандун на юге Китая. Созданный специально для испытательных полетов, он в настоящее время проходит соответствующие наземные испытания.

Производство следующих самолетов, статические испытания самолетов, наземные испытания и другие работы продвигаются упорядоченным образом в различных филиалах AVIC по всей стране, сказал китайский производитель самолетов.