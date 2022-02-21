Пекин, 21 февраля, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Протокол об обновлении соглашения о свободной торговле между Китаем и Новой Зеландией вступит в силу 7 апреля, сообщает Министерство коммерции Китая, передает агентство Синьхуа.

Phoenix500 Китай и Новая Зеландия

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао и его новозеландский коллега Дэмиен О'Коннор недавно провели переговоры по видеосвязи, совместно объявив дату вступления протокола в силу, говорится в заявлении на веб-сайте министерства.

В этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Новой Зеландией. Обе стороны согласились воспользоваться этим как возможностью для содействия эффективному внедрению обновленного соглашения о свободной торговле, говорится в заявлении.

В нем говорится, что будут предприняты совместные усилия для дальнейшего содействия торговле и инвестициям между двумя сторонами и содействия развитию двусторонних экономических и торговых отношений в интересах всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Новой Зеландией.

В 2008 году Китай подписал соглашение о свободной торговле с Новой Зеландией, первое соглашение о свободной торговле между Китаем и развитой страной. Обе стороны объявили о завершении своих трехлетних переговоров по модернизации в ноябре 2019 года и подписали протокол в январе 2021 года.

Что касается торговли товарами, то обновленное соглашение о свободной торговле позволит обеим странам открыть свои рынки для определенных изделий из древесины и бумаги и оптимизировать торговые правила, такие как правила происхождения, технические барьеры в торговле и упрощение таможенных процедур.

На основе Регионального всеобъемлющего экономического партнерства Китай продолжит расширять свои возможности в таких секторах, как авиация, образование, финансы, уход за пожилыми людьми и пассажирские перевозки в Новую Зеландию, чтобы стимулировать торговлю услугами.

Обе стороны также обязались укреплять сотрудничество в области электронной торговли, политики в области конкуренции, государственных закупок, окружающей среды и торговли, согласно протоколу.