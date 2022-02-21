Пекин, 21 февраля, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Усовершенствованная переносная зенитная ракета, разработанная Китаем, недавно продемонстрировала свои выдающиеся характеристики при перехвате вертолетов, реактивных самолетов и крылатых ракет в ходе испытаний с боевыми стрельбами, сообщает газета Global Times.

ИА REGNUM Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая

Эксперты 14 февраля заявили, что это оружие мирового класса, поскольку оно продемонстрировало способность противостоять обманкам при полном отсутствии мировых аналогов.

Недавно в ходе испытаний, проведенных на полигоне в Северном Китае, ракета QW-12 успешно сбила специально разработанный самолет-мишень, созданный для имитации ударного вертолета путем имитации его инфракрасного сигнала, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Когда ракета QW-12 приближалась, самолет выпустил восемь ложных мишеней, которые по своему сингалу напоминают сигнал самолета-цели, в попытке дезориентировать ракету. Однако ракета проигнорировала их и попала в самолет. Ни одна другая подобная ракета в мире публично еще не демонстрировала эту способность, сообщает CCTV.

После этого QW-12 была поставлена задача перехватить более быструю цель, которая представляет собой ракету калибра 122 мм, имитирующую реактивный самолет или крылатую ракету, которая летит со скоростью 360 метров в секунду, сообщает CCTV.

Во втором испытании QW-12 снова успешно перехватил свою цель, встретив ее лоб в лоб, говорится в отчете, отмечая, что из-за своей скорости прямое попадание было затруднено, поэтому ракета использовала свой лазерный бесконтактный детонатор, чтобы взорвать себя вблизи цели, сбив цель ударной волной и осколками.

Испытание показало возможности QW-12 в сложных условиях боя, поскольку это ракета мирового класса, сообщил Global Times исполнительный главный редактор китайского журнала Shipborne Weapons Ши Хун. Китай выставлял ракеты серии QW на оборонных выставках, и они предложат множество вариантов на международном рынке вооружений, сказал Ши.

QW-2, предшественник QW-12, использовалась всеми участниками соревнований по противовоздушной обороне Международных армейских игр.

Китай является одной из немногих стран в мире, самостоятельно разрабатывающих переносные зенитные ракеты, и QW-12 была разработана с использованием самых передовых технологий, что придает ей небольшие размеры, малый вес и высокую огневую мощь, сообщает CCTV.

Хотя QW-12 является портативным оружием, ее также можно устанавливать на транспортные средства, что придаст ракете очень высокую мобильность, сказал Ши, отметив, что каждая машина может нести несколько ракет, обеспечивая еще большую огневую мощь.