Сингапур, , 05:32 — REGNUM Китай продемонстрировал широкий спектр военных самолетов, в том числе истребитель JF-17, усовершенствованный учебный L-15, вооруженный вертолет Z-10 и беспилотный летательный аппарат Wing Loong, на авиасалоне в Сингапуре, сообщает газета Global Times.

Беспилотный летательный аппарат Wing Loong II Pterodactyl I Mil.news.sina.com.cn

Наблюдатели заявили 16 февраля, что китайские военные самолеты могут стать привлекательным выбором для стран региона. Преодолевая последствия пандемии COVID-19, Государственная авиационно-промышленная корпорация Китая (AVIC) представила несколько видов передовой авиационной продукции на авиасалоне в Сингапуре, который стартовал 15 февраля, говорится в пресс-релизе производителя самолетов.

Согласно коммюнике, это первая международная комплексная выставка AVIC в 2022 году. Китайский эксперт по области военной авиации Фу Цяньшао сообщил Global Times, что, хотя Юго-Восточная Азия стабильна и здесь нет высоких рисков военного конфликта, страны региона по-прежнему испытывают потребность в военной технике для развития собственной национальной обороны. Многие из этих стран являются текущими и потенциальными потребителями китайского оборудования.

AVIC продвигала двухместный JF-17B Thunder в качестве своего основного учебно-тренировочного самолета. Компания также представила версию истребителя JF-17, учебно-тренировочный истребитель L-15, учебно-тренировочный истребитель FTC-200G и учебно-тренировочный самолет K-8, сообщает AVIC.

JF-17 и особенно новейшая версия Block 3, представляет собой очень продвинутый истребитель четвертого поколения, оснащенный передовым радаром с активной решеткой электронного сканирования (AESA), системами электронного противодействия и авионикой, сказал Фу, отметив, что он может быть оснащен ракетами дальнего радиуса действия и боевыми ракетами ближнего радиуса действия мирового класса.

Многие страны региона проявили интерес к приобретению современных учебно-тренировочных самолетов, и Китай предлагает множество бестселлеров на выбор на авиасалоне, сказал Фу.

Вооруженные вертолеты Z-10ME, Z-19E и Z-9WE были представлены на вертолетном стенде в дополнение к «хитовым» продуктам AVIC, беспилотным летательным аппаратам Wing Loong-1 и Wing Loong-2, сообщает компания.

Не во многих странах региона еще есть современные вооруженные вертолеты или вооруженные разведывательные беспилотные летательные аппараты, и продукция Китая может удовлетворить спрос, сказал Фу, отметив, что будет интересно посмотреть, интересны ли они странам Юго-Восточной Азии.

Сингапурский авиасалон — это окно на рынок Юго-Восточной Азии и в мир, отметил Фу. Что касается гражданских самолетов, то компания демонстрирует новейшие самолеты серии Modern Ark с высокоскоростным турбовинтовым региональным авиалайнером MA700.

Проходящий раз в два года Сингапурский авиасалон — крупнейшая в Азии выставка аэрокосмической и оборонной промышленности. В этом году он продлился с 15 по 18 февраля. В авиасалоне приняли участие около 600 экспонентов из 37 стран мира.