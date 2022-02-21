Владивосток, 21 февраля, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Владивостока 20 февраля избрал в отношении бывшего руководителя государственной жилищной инспекции Приморья Евгения Баршая, подозреваемого в получении взятки в значительном размере, меру пресечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

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Суд, с учётом позиции прокуратуры, вынес решение о мере пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

По версии следствия, 18 февраля Баршай получил от представителя юрлица взятку в 100 тыс. рублей за включение дополнительных многоквартирных домов Владивостока в реестр лицензий, что предоставляло право на управление ими. Взяткодатель действовала в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Уголовное дело возбуждено по результатам оперативной деятельности сотрудников УФСБ России по Приморью.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 18 февраля ФСБ задержала главу жилищной инспекции края Евгения Баршая.