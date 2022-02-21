Пекин, , 05:23 — REGNUM Пять крупных китайских служб вызова такси, в том числе Didi Chuxing, были вызваны регуляторами рынка провинции Хэнань в Центральном Китае из-за многочисленных видов предпринимательской деятельности, которые нарушают рыночный порядок и честную конкуренцию, сообщает газета Global Times.

Такси DiDi Didiglobal.com

На совместном совещании с управлением дорожного движения и транспорта, общественной безопасности и рыночным регулятором 16 февраля чиновники заявили, что некоторые платформы имеют непрозрачные тарифные планы, отправляют заказы на несоответствующие транспортные средства и водителей, незаконно эксплуатируют междугородние пассажирские линии для онлайн-вызова автомобилей, повышают коэффициент комиссии платформы и имеют ненадежный механизм диспетчеризации, что приводит к сверхурочной работе и усталости от вождения сотрудников.

Официальные лица заявили, что эта практика нарушает рыночный порядок и честную конкуренцию и наносит ущерб законным правам и интересам водителей и пассажиров. Этот шаг был сделан после совместного уведомления, опубликованного 14 февраля восемью ведомствами, в том числе Министерством транспорта, в котором говорится, что Китай усилит надзор за индустрией онлайн-поездок, чтобы регулировать ее развитие.

В уведомлении говорилось, что платформам, которые допустили серьезные нарушения и отказываются исправлять свои действия, может быть приказано приостановить региональную операционную службу или заблокировать их приложения после того, как городские регулирующие органы сообщили о ситуации на более высоких уровнях и организовали совместный надзор.

Им также может быть приказано прекратить предоставление своих услуг, и они могут быть заблокированы в Интернете, в числе ряда штрафных санкций. Китайское правительство продолжает регулировать эту сферу, прося местные власти поддерживать «высокое нормативное давление» для защиты прав работников и дальнейшего усиления антимонопольного регулирования в новой сфере услуг.

В январе Министерство транспорта Китая вызвало четыре компании-платформы онлайн-перевозок, в том числе поставщика услуг доставки Huolala и Didi Freight, и потребовало от них защиты законных прав и интересов водителей.