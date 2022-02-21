Пекин, 21 февраля, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Тарифы, введенные на товары китайского производства, оказались неспособны дать США преимущество перед Китаем и являются разрушительным инструментом, который наносит ущерб американским компаниям и потребителям, а также нормальной торговой деятельности между двумя крупнейшими экономиками, считают эксперты, передает газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговая война продолжается

Эти замечания прозвучали после того, как Торговое представительство США (USTR) заявило 16 февраля в новом отчете, что стране необходимо проводить новые стратегии и обновлять свои инструменты внутренней торговли, чтобы справиться с «государственной нерыночной политикой и практикой Китая».

«Китай не перешел к рыночным принципам, на которых основаны ВТО и ее правила, несмотря на заявления, которые он сделал, когда присоединился 20 лет назад […] Вместо этого Китай сохранил и расширил свой государственный нерыночный подход к экономике и торговле», — сообщило агентство Reuters со ссылкой на торгового представителя США Кэтрин Тай.

Последнее заявление USTR — это не только старые, стереотипные вбросы против Китая, но и простое и ясное сообщение о том, что тарифы США, введенные администрацией Трампа на китайские товары, являются провалом, считают эксперты.

«Смысл заявления USTR отражает то, что тарифный инструмент не работает, и они хотят отменить тарифы, но пока ничего нового взамен не придумали. Во внешней торговле Китая в основном участвуют частные и иностранные предприятия, в то время как доля государственных предприятий невелика», — заявил Global Times эксперт Китайской академии общественных наук в Пекине Гао Линъюнь, отметив, что тарифы США на китайские товары только увеличивают затраты и в конечном итоге наносят ущерб потребителям США.

«Многие тактики США направлены не на решение торговой проблемы, а на подавление Китая и китайских компаний. США должны смотреть в зеркало, когда говорят о мерах субсидирования, которые нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО), потому что это то, что они делали все время», — заявил в среду Global Times заместитель директора Института международных маркетинговых исследований Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Бай Мин.

Это произошло менее чем через месяц после того, как арбитражный трибунал ВТО 26 января утвердил, что, поскольку США не выполнили решение ВТО, Китай может ввести торговые ответные меры против США в размере $645 млн в год в торговле. Это уже второй раз, когда Китай выиграл иск о торговом возмездии против США в ВТО.