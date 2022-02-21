США фактически признали бессилие их тарифов против Китая — Global Times
Пекин, 21 февраля, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Тарифы, введенные на товары китайского производства, оказались неспособны дать США преимущество перед Китаем и являются разрушительным инструментом, который наносит ущерб американским компаниям и потребителям, а также нормальной торговой деятельности между двумя крупнейшими экономиками, считают эксперты, передает газета Global Times.
Эти замечания прозвучали после того, как Торговое представительство США (USTR) заявило 16 февраля в новом отчете, что стране необходимо проводить новые стратегии и обновлять свои инструменты внутренней торговли, чтобы справиться с «государственной нерыночной политикой и практикой Китая».
Последнее заявление USTR — это не только старые, стереотипные вбросы против Китая, но и простое и ясное сообщение о том, что тарифы США, введенные администрацией Трампа на китайские товары, являются провалом, считают эксперты.
Это произошло менее чем через месяц после того, как арбитражный трибунал ВТО 26 января утвердил, что, поскольку США не выполнили решение ВТО, Китай может ввести торговые ответные меры против США в размере $645 млн в год в торговле. Это уже второй раз, когда Китай выиграл иск о торговом возмездии против США в ВТО.