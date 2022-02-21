Хабаровск, 21 февраля, 2022, 05:26 — ИА Регнум. В Хабаровске по программе «1000 дворов Дальнего Востока» отремонтируют 53 территории, всего поступило от жителей более 350 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Http://www.kostromagorod.ru Двор

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В городских дворах установят малые архитектурные формы, спортивные и детские площадки, отремонтируют дороги.

При отборе заявок экспертами учитывалась многофункциональность проекта. В частности, наличие элементов безбарьерной среды, освещения и видеонаблюдения, благоустройство территории, оценивались экологичность, безопасность, использование при проведении работ природных материалов, создание условий для безопасного передвижения, обустройство автопарковок.

Хабаровский край получит более 1,1 млрд рублей на реализацию программы «1000 дворов».

Как сообщало ИА REGNUM, более 230 дворов в 2022 году благоустроят в Артеме, Находке, Уссурийске и Владивостоке по федеральной программе «1000 дворов Дальнего Востока». На эти цели Приморье получит более 1,6 млрд рублей.