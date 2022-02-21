Пекин, , 05:09 — REGNUM Китайский поставщик услуг по подбору персонала 58.com пообещал оказать всестороннюю помощь соответствующим ведомствам в расследовании проблемы контрабанды людей, которая привлекла широкое внимание правительств Китая и Камбоджи, сообщает газета Global Times.

Раб Цитата из к/ф «Амистад» реж Стивен Спилберг. 1997. США

Недавно 31-летний гражданин Китая Ли Яюаньлун был принужден преступной группировкой и незаконно вывезен в Камбоджу после того, как его, как сообщается, заманили ложными объявлениями о найме на работу на сайте 58.com.

Позже Ли был незаконно удержан бандой, занимающихся азартными онлайн-играми в китайском квартале Сиануквиль в Камбодже, и подвергся неоднократному извлечению большого количества крови, что подвергло его жизнь серьезной опасности. Сотрудник службы поддержки клиентов из 58.com ответили СМИ, что они будут в полной мере сотрудничать и помогать соответствующим ведомствам в расследовании.

Посольство Китая в Камбодже 16 февраля опубликовало заявление по этому делу, в котором говорится, что власти Сиануквиля официально зарегистрировали это дело, в то время как китайская и камбоджийская полиция провели совместное расследование.

Новость о пленении Ли и повторном извлечении крови немедленно распространилась по китайским социальным сетям. Выражая шок и озабоченность по поводу этого случая, многие задавали вопросы 58.com, как они докатились до того, что позволяют размещать ложные объявления о вакансиях, а также призвали к дальнейшему правительственному контролю за содержанием платформы.

Банда «пила кровь» Ли с августа 2021 года в течение почти полугода. Ли сообщил СМИ, что из-за того, что он отказался участвовать в мошеннической деятельности по Интернету, его много раз перепродавали. Тем временем каждые шесть недель брали три флакона примерно по 1500 мл его крови в течение семи раз.

Посольство Китая в Камбодже напомнило китайским гражданам, которые хотят работать в этой стране, следовать официальным каналам и не верить ложной рекламе высокооплачиваемой работы.