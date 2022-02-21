Сахалинская область, 21 февраля, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Аэропорт Южно-Сахалинска 21 февраля не принимает и не выпускает авиарейсы из-за мощного снежного циклона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани.

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Из-за плохой видимости аэропорт будет закрыт до 14:00 по местному времени. Далее решение о работе будет приниматься в зависимости от погодных условий.

Ведётся расчистка взлетно-посадочной полосы. Службы аэропорта работают в усиленном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске 21 февраля из-за непогоды в школах отменили занятия — учебный процесс перевели на дистанционный режим.