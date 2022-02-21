Пекин, 21 февраля, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Китайский технологический гигант Huawei заявил, что он будет в полной мере сотрудничать с индийскими властями, поскольку полностью уверен, что деятельность фирмы в Индии строго соответствует всем законам и правилам, сообщает газета Global Times после того, как стало известно об обысках в индийских офисах Huawei.

Алексей Ерёмин ИА Красная Весна Huawei

Индийский телеканал NDTV сообщил 16 февраля, что департамент подоходного налога провел обыски в нескольких офисах Huawei, включая офисы в Дели, Гургаоне и Бангалоре.

Компания Huawei сообщила, что ей сообщили о визите индийской группы по подоходному налогу и встрече с некоторыми сотрудниками, отметив, что она обратится в соответствующие правительственные ведомства за дополнительной информацией и будет следовать всем процедурам с налоговыми органами.

Источники сообщили, что чиновники изучили финансовые документы, бухгалтерские книги и записи компании в рамках налогового расследования в отношении компании, ее индийских предприятий и зарубежных операций, сообщает NDTV.

Индийские налоговые органы начали широкое расследование в отношении китайских компаний, работающих в Индии, по вопросам налогообложения и доходов с декабря прошлого года, включая китайские компании Oppo и Xiaomi. Ранее Индия заблокировала еще 54 приложения, разработанных китайскими фирмами, включая Tencent и Alibaba. С июня 2020 года Индия заблокировала более 300 китайских приложений.