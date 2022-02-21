Анастасия Степанова, 21 февраля 2022, 07:36 — REGNUM Медиаповестку Сибири всколыхнуло сообщение из Алтайского края о забастовке рабочих на крупном шинном комбинате, которые оказались недовольны размером выплат за январь 2022 года. О том, что произошло в Барнауле, — в материале ИА REGNUM.
Конфликтная ситуация
18 февраля 2022 года прокуратура Алтайского края начала проверку сведений о нарушении трудовых прав работников ООО «Нортек».
Справка: средняя численность работников компании в ЕГРЮЛ — более 1,8 тыс. человек. С января 2022 года юрлицо прописано не в Москве, а в Барнауле. В конце января 2022 года также у компании сменился основной владелец.
На сайте «Нортека» уточняется, что большинству потребителей компания известна как Алтайский шинный комбинат.
Из сообщения надзорной инстанции следует, что 16 февраля часть работников компании отказалась выходить на работу из-за несогласия с размером январской зарплаты. На свои рабочие места сотрудники вышли только после переговоров с администрацией предприятия.
О ситуации стало известно из местных СМИ, что и стало основанием для прокурорской проверки. В ближайшее время надзорное ведомство совместно с трудовой инспекцией проверят соблюдение прав рабочих «на оплату труда на данном предприятии».
Подробнее о конфликтной ситуации рассказал председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов. По его словам, на утро 17 февраля сборочный цех не приступил к работе, но позднее все цеха вернулись к работе в штатном режиме.
«Основная причина — это невыплата в полном объеме заработной платы. Были выплачены только должностные оклады, стимулирующая часть не выплачена», — отметил Панов на своей странице в соцсетях.
Он также уточнил, что основное требование работников — полное погашение задолженности. Гендиректор компании, по словам Панова, объяснил задержки внутренней проверкой, которую организовали московские собственники. Рабочим обещали выплатить заработную плату (оставшуюся часть) за 2−3 дня.
По данным ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», «Нортек» за 2018−2022 годы был объектом проверок 25 раз, в том числе восемь из них проводила трудовая инспекция. В ряде случаев были выявлены нарушения. Так, например, в ходе проверки в июле 2019 года было выявлено, что «ООО «Нортек» нарушены требования ст. 192, 193 Трудового кодекса РФ». В этих статьях речь идёт о порядке применения дисциплинарных взысканий и их видах. До этого, в мае, государственный инспектор труда подал служебную записку, после того как обнаружил нарушения трудового законодательства. Чем закончилась проверка в мае, не сообщается. В базе она имеет статус «ожидает завершения». А в марте 2019 года были выявлены нарушения ст. 139, 127 Трудового кодекса РФ. Эти статьи касаются реализации права на отпуск при увольнении работника и исчисления средней заработной платы.
Комментарий «Нортека» о ситуации с выплатами вышел на сайте ИА «Банкфакс». В нём топ-менеджмент фирмы заявил, что разногласия возникли лишь с рядом работников и касались «изменения выплат мотивационных начислений стимулирующего характера, которые формируются ежемесячно».
Точку в споре поставит прокурорская проверка.
Кому принадлежит «Нортек»?
Компания «Нортек» зарегистрирована в ЕГРЮЛ в мае 2006 года. Предприятие занимается производством резиновых шин, покрышек и камер. Средняя численность персонала на январь 2020 года — 1,8 тыс. человек.
В выписке из реестра у фирмы указано два руководителя в должности управляющих директоров — назначенный в июле 2019 года Никита Скваж и Владимир Воробьев, которого назначили в октябре 2021 года.
Справка: Скваж владеет московским ООО «Консалтинговая компания «Бизнесэксперт». За Воробьевым других должностей, а также активов в ЕГРЮЛ не числится.
ООО «Нортек» также владеет 90% в ООО «ПОШК» (Москва, оптовая торговля автодеталями). В «ПОШК» с января 2022 года доля в 10% принадлежит ООО «Алтайшинпром» Марины Королевой. Также «Нортек» совместно еще с семью юрлицами владеет ООО «Барнаульский промышленный химический кластер».
Вышеупомянутая Королева имеет в своём активе и 10% доли в ООО «Нортек». Помимо этого, в её бизнес-портфеле доли в трёх компаниях, две из которых прописаны в Москве и одна из них работает в сфере денежного посредничеств (ООО «Бизнес-капитал»).
Основной владелец «Нортека» с января 2022 года — ООО «ТПФ «Меркурий», созданное в 2005 году. С апреля 2021 года им владеет Алексей Лукин.
Примечательно: доли «Меркурия» и Королевой в «Нортеке» с января 2022 года заложены кипрской фирме «Грефет лимитед», которая числится совладельцем вышеуказанного ООО «Бизнес-капитал». Причина залога не указана.
Для справки: по данным за 2020 год, выручка «Нортека» составила 13 195 839 000 рублей против 12 862 590 000 рублей годом ранее. Чистая прибыль 2020 года была 516,722 млн рублей против 160 млн рублей в 2019 году. Итоги 2021 года в базе ФНС пока не обнародованы.
Стоит отметить, в феврале 2022 года к «Нортеку» был подан иск на довольно крупную сумму. ООО «Шин-Тэк» в арбитраже Москвы требует выплаты 80 млн рублей и обращения взыскания на заложенное имущество. Иск до 15 марта оставлен без движения. Из материалов дела пока не известно, о каком именно имуществе, находящемся в залоге, идёт речь.
Помимо этого, в декабре 2021 года ООО «Авто-Триумф» подало сразу шесть финансовых исков и они пока не рассмотрены до конца.
А что же дальше?
Из сообщений алтайских СМИ, которые ссылаются на свои источники, известно, что рабочие «Нортека» планируют ждать выплаты 21−22 февраля, и если обещание не будет выполнено, они готовы вернуться «к стачке».