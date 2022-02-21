21 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 07:36 — REGNUM Медиаповестку Сибири всколыхнуло сообщение из Алтайского края о забастовке рабочих на крупном шинном комбинате, которые оказались недовольны размером выплат за январь 2022 года. О том, что произошло в Барнауле, — в материале ИА REGNUM.

Роберт Келер. Забастовка. 1886

Конфликтная ситуация

18 февраля 2022 года прокуратура Алтайского края начала проверку сведений о нарушении трудовых прав работников ООО «Нортек».

Из сообщения надзорной инстанции следует, что 16 февраля часть работников компании отказалась выходить на работу из-за несогласия с размером январской зарплаты. На свои рабочие места сотрудники вышли только после переговоров с администрацией предприятия.

О ситуации стало известно из местных СМИ, что и стало основанием для прокурорской проверки. В ближайшее время надзорное ведомство совместно с трудовой инспекцией проверят соблюдение прав рабочих «на оплату труда на данном предприятии».

Подробнее о конфликтной ситуации рассказал председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов. По его словам, на утро 17 февраля сборочный цех не приступил к работе, но позднее все цеха вернулись к работе в штатном режиме.

«Основная причина — это невыплата в полном объеме заработной платы. Были выплачены только должностные оклады, стимулирующая часть не выплачена», — отметил Панов на своей странице в соцсетях.

Продукция ООО «Нортек» © Официальный сайт Правительства Алтайского края

Он также уточнил, что основное требование работников — полное погашение задолженности. Гендиректор компании, по словам Панова, объяснил задержки внутренней проверкой, которую организовали московские собственники. Рабочим обещали выплатить заработную плату (оставшуюся часть) за 2−3 дня.

По данным ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», «Нортек» за 2018−2022 годы был объектом проверок 25 раз, в том числе восемь из них проводила трудовая инспекция. В ряде случаев были выявлены нарушения. Так, например, в ходе проверки в июле 2019 года было выявлено, что «ООО «Нортек» нарушены требования ст. 192, 193 Трудового кодекса РФ». В этих статьях речь идёт о порядке применения дисциплинарных взысканий и их видах. До этого, в мае, государственный инспектор труда подал служебную записку, после того как обнаружил нарушения трудового законодательства. Чем закончилась проверка в мае, не сообщается. В базе она имеет статус «ожидает завершения». А в марте 2019 года были выявлены нарушения ст. 139, 127 Трудового кодекса РФ. Эти статьи касаются реализации права на отпуск при увольнении работника и исчисления средней заработной платы.

Комментарий «Нортека» о ситуации с выплатами вышел на сайте ИА «Банкфакс». В нём топ-менеджмент фирмы заявил, что разногласия возникли лишь с рядом работников и касались «изменения выплат мотивационных начислений стимулирующего характера, которые формируются ежемесячно».

Точку в споре поставит прокурорская проверка.

Кому принадлежит «Нортек»?

Компания «Нортек» зарегистрирована в ЕГРЮЛ в мае 2006 года. Предприятие занимается производством резиновых шин, покрышек и камер. Средняя численность персонала на январь 2020 года — 1,8 тыс. человек.

Рабочие цеха ООО «Нортек» © Официальный сайт Правительства Алтайского края

В выписке из реестра у фирмы указано два руководителя в должности управляющих директоров — назначенный в июле 2019 года Никита Скваж и Владимир Воробьев, которого назначили в октябре 2021 года.

ООО «Нортек» также владеет 90% в ООО «ПОШК» (Москва, оптовая торговля автодеталями). В «ПОШК» с января 2022 года доля в 10% принадлежит ООО «Алтайшинпром» Марины Королевой. Также «Нортек» совместно еще с семью юрлицами владеет ООО «Барнаульский промышленный химический кластер».

Вышеупомянутая Королева имеет в своём активе и 10% доли в ООО «Нортек». Помимо этого, в её бизнес-портфеле доли в трёх компаниях, две из которых прописаны в Москве и одна из них работает в сфере денежного посредничеств (ООО «Бизнес-капитал»).

Основной владелец «Нортека» с января 2022 года — ООО «ТПФ «Меркурий», созданное в 2005 году. С апреля 2021 года им владеет Алексей Лукин.

Примечательно: доли «Меркурия» и Королевой в «Нортеке» с января 2022 года заложены кипрской фирме «Грефет лимитед», которая числится совладельцем вышеуказанного ООО «Бизнес-капитал». Причина залога не указана.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посещает предприятие ООО «Нортек» © Официальный сайт Правительства Алтайского края

Стоит отметить, в феврале 2022 года к «Нортеку» был подан иск на довольно крупную сумму. ООО «Шин-Тэк» в арбитраже Москвы требует выплаты 80 млн рублей и обращения взыскания на заложенное имущество. Иск до 15 марта оставлен без движения. Из материалов дела пока не известно, о каком именно имуществе, находящемся в залоге, идёт речь.

Помимо этого, в декабре 2021 года ООО «Авто-Триумф» подало сразу шесть финансовых исков и они пока не рассмотрены до конца.

А что же дальше?

Из сообщений алтайских СМИ, которые ссылаются на свои источники, известно, что рабочие «Нортека» планируют ждать выплаты 21−22 февраля, и если обещание не будет выполнено, они готовы вернуться «к стачке».