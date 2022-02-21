Хабаровск, , 05:07 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что регион готов к приёму беженцев из ДНР и ЛНР.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы всегда готовы подставить плечо нашим людям на Донбассе. Хабаровский край имеет опыт размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. В 2014 году в регионе было развернуто 14 пунктов временного размещения — в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре.⠀

В случае необходимости оперативно подготовим ПВР и в этот раз. Социальные службы займутся трудоустройством. Свободных вакансий в крае — более 20 тысяч», — написал в своём телеграм-канале Дегтярев.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР.