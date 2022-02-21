Луганск, , 04:56 — REGNUM Два человека погибли в результате обстрелов украинскими боевиками территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 21 февраля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Населённые пункты на территории ЛНР начиная с 00:00 мск 21 февраля были обстреляны военнослужащими Украины девять раз. При обстрелах применялись миномёты калибром 120 мм, запрещённые минскими соглашениями.

В результате обстрелов был полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе «ЛАДА» и погибли два мирных жителя ЛНР. Подробности о возможных пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при обстрелах украинскими военнослужащими территории ЛНР пострадали три мирных жителя, разрушен один жилой дом, ещё два жилых дома получили повреждения.

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