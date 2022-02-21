Париж, 21 февраля, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе приняли лидер России Владимир Путин и лидер США Джозеф Байден. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Thomas Faivre-Duboz Франция. Елисейский дворец

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Уточняется, что лидер Франции предложил провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе между президентом США Байденом и президентом России Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами. Российский и американский лидер приняли предложение Макрона.

Вопросы для саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров в ходе их встречи, которая запланирована на 24 февраля.

Пресс-службой Елисейского дворца отмечается, что проведение саммита будет возможным только в случае, если Россия не «вторгнется» на территорию Украины. При этом Москва в очередной раз категорически отвергла планы о вторжении на территорию Украины, которые приписывают ей страны Запада.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Путин и французский лидер Макрон дважды за один день проводили телефонные разговоры. В общей сложности главы России и Франции общались около трёх часов.