Владивосток, , 10:23 — REGNUM В Приморье по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в 13 муниципалитетах отремонтируют более 100 км дорог. Подрядчики практически все определены и ждут наступление тепла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дорога Hans

В список благоустройства автодорог вошли: Владивосток, Артемовский городской округ, Надеждинский, Дальнереченский, Хасанский, Михайловский районы, Находкинский городской округ, Лазовский муниципальный округ, Анучинский муниципальный округ, Шкотовский район, Пограничный муниципальный округ, Дальнегорский городской округ и Уссурийский городской округ.

«ОНФ следит за тем, чтобы в нацпроект включались наиболее важные объекты, которые дают развитие территории, решают наиболее острые социальные проблемы, которые обязаны решать государственные и муниципальные структуры. В частности, дороги. Это создание инфраструктуры, без наличия которой развитие Приморья невозможно. Так, уже в течение двух лет благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируется важная транспортная артерия в Находкинском городском округе, большие работы запланированы в Шкотовском районе, где идет основной поток к морскому побережью. Уделяется внимание и дорогам в сёлах и посёлках», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрий Логинов.