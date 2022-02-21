Благовещенск, , 04:29 — REGNUM Людей, вынужденно покидающих Донецкую и Луганскую народные республики, могут разместить в Амурской области. В регионе просчитывают возможности для этого, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Приамурья Василий Орлов.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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События в ЛНР и ДНР он назвал непростыми. Условия размещения жителей республик обсуждаются в органах власти региона. В ближайшее время будет определено, какое количество беженцев смогут разместить в Амурской области.

«Мы никогда не были в стороне от проблем и бед людей. Мы в беде не бросаем!», — отметил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля началась эвакуация мирных жителей республик Донбасса. В Россию приехали 53 тыс. человек.