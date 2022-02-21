Киев, , 04:14 — REGNUM За признание Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) Россией выступил президент Украины Владимир Зеленский, полагая, что такой шаг позволит ему отказаться от выполнения минских соглашений. Об этом 20 февраля сообщает издание «СТРАНА.ua».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным издания, полученным из источника, близкого к офису украинского лидера, власти Украины не планируют проводить прямые переговоры с ДНР и ЛНР и вносить какие-либо изменения в конституцию страны об особом статусе Республик. Хорошим вариантом в офисе президента Украины считают признание Россией ДНР и ЛНР, так как в такой ситуации будут «похоронены нелюбимые украинскими властями минские соглашения».

По этой же причине Зеленский не желает делать продвижений по Минску-2 и старается тянуть процесс до тех пор, пока Москва не признает ДНР и ЛНР, что будет очень выгодно Киеву: в этом случае выполнение Украиной своей части минских соглашений будет отложено на неопределённый срок.

При этом утверждается, что Зеленский и его окружение не верят в возможность «вторжения» России на украинскую территорию. Обострение ситуации в Донбассе президент Украины планирует использовать в качестве повода для невыполнения обязательств о предоставлении пакета законопроектов по Донбассу, которые он дал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский после разговора президентом Франции Эммануэлем Макроном выступил за немедленное введение режима тишины на линии соприкосновения в Донбассе.

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