Президент Украины Зеленский может выступить за признание ДНР и ЛНР Россией
Киев, 21 февраля, 2022, 04:14 — ИА Регнум. За признание Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) Россией выступил президент Украины Владимир Зеленский, полагая, что такой шаг позволит ему отказаться от выполнения Минских соглашений. Об этом 20 февраля сообщает издание «СТРАНА.ua».
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По данным издания, полученным из источника, близкого к офису украинского лидера, власти Украины не планируют проводить прямые переговоры с ДНР и ЛНР и вносить какие-либо изменения в конституцию страны об особом статусе Республик. Хорошим вариантом в офисе президента Украины считают признание Россией ДНР и ЛНР, так как в такой ситуации будут «похоронены нелюбимые украинскими властями Минские соглашения».
По этой же причине Зеленский не желает делать продвижений по Минску-2 и старается тянуть процесс до тех пор, пока Москва не признает ДНР и ЛНР, что будет очень выгодно Киеву: в этом случае выполнение Украиной своей части Минских соглашений будет отложено на неопределённый срок.
При этом утверждается, что Зеленский и его окружение не верят в возможность «вторжения» России на украинскую территорию. Обострение ситуации в Донбассе президент Украины планирует использовать в качестве повода для невыполнения обязательств о предоставлении пакета законопроектов по Донбассу, которые он дал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном выступил за немедленное введение режима тишины на линии соприкосновения в Донбассе.