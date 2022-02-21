Саратов, 21 февраля, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Кредитор обратился с банкротным иском к предприятию из Поволжья — ОАО «Завод силикатного кирпича», которое работает в своей сфере уже почти 30 лет. Арбитраж Саратовской области иск пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

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Заявление от ООО «Специализированный застройщик «Стройресурс» поступило 18 февраля 2022 года. Сумма долга заявлена в размере 941 782 рубля.

В октябре 2021 года компания «Стройресурс» судилась с заводом, обратившись с иском о взыскании задолженности по договору перевода долга от июня 2021 года. Иск был удовлетворён частично. В основе спора лежал договор застройщика с компанией «Главмел» на участие в долевом строительстве многоквартирного дома. Позднее обязательства «Главмела» по уплате средств принял на себя завод. Именно этот долг и стал основанием для финансового спора.

В едином государственного реестре юридических лиц компания-ответчик зарегистрирована в декабре 1992 года, прописана в Саратове. Численность работников по открытым данным — более 200 человек. Гендиректор — Олег Гончаров.